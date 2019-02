Vicenza – Torna, nel quartiere fieristico di Vicenza, “Abilmente primavera”, la festa della creatività organizzata da Italian Exhibition Group. Dal 21 al 24 marzo, la fiera vicentina di animerà di molti eventi, tra live, workshop e laboratori dedicati alle tecniche creative più varie e ad un’offerta di materiali, attrezzi ed accessori utili a dare letteralmente forma alla fantasia sviluppando la propria manualità. Un ritrovo insomma per gli appassionati del do it yourself di tutta Italia.

“Abilmente – sottolineano in una nota gli organizzatori – si fa portavoce di una community di donne le cui storie si intrecciano tra di loro. Creative che hanno avuto il coraggio e la tenacia di inseguire i propri sogni, di mettersi in gioco, per fare delle proprie passioni il loro lavoro. Donne indipendenti e forti, che anno dopo anno, edizione dopo edizione, hanno eletto questa festa della creatività come luogo di confronto e condivisione: condivisione di saperi, di tecniche, ma anche e soprattutto di esperienze ed emozioni£.

Ed è grazie al fermento di idee che Abilmente Primavera porta con sé, quest’anno, una novità. Dopo il successo registrato in autunno dal primo spazio laboratorio in Italia dedicato alla moda handmade e sostenibile “Cucito su di te Dressmaking Lab”, Abilmente Primavera presenta per la prima volta “Cucito su di te Kids”, con le migliori creative del taglia e cuci pronte a svelare, anche a chi non ha troppa confidenza con ago e filo, tutti i trucchi per personalizzare il guardaroba dei più piccoli con creazioni uniche su misura.

E poi patchwork, cucito creativo, moda fai da te, scrapbooking, découpage, cardmaking, bijoux, ricamo, tessitura, maglia, uncinetto, cake design, garden design, calligrafia, home decor. Sono queste solo alcune delle innumerevoli tecniche che Abilmente metterà in mostra coinvolgendo le creative, blogger, youtuber e crafter più seguite dalle community italiane, in un entusiasmante mix creativo che continua ad affascinare migliaia di visitatori.

Mostre di arte tessile, aree d’ispirazione e momenti di incontro completano il programma. Tutte le informazioni su www.abilmente.org. Abilmente è anche una App (scaricabile da App Store e Play Store), una guida online completa con elenco espositori, foto, servizi, mappe dei padiglioni con la localizzazione degli stand per avere tutta la Fiera a portata di mano.