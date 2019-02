Vicenza, Carnevale con giostra e trenino

Vicenza – Si avvicina il martedì grasso e Vicenza si prepara a festeggiare la conclusione del Carnevale con iniziative per grandi e bambini, dal 28 febbraio al 6 marzo. Inoltre, in attesa della grande festa di sabato 2 marzo, in centro storico e in piazza dei Signori, con i gruppi mascherati del Carnevale di Malo e l’animazione dei Los Locos, in città è arrivata la giostra con i cavalli che rimanda ad atmosfere di altri tempi e che, come avviene per il periodo natalizio, anche questa volta accoglierà i bambini in corso Palladio e precisamente in slargo Zileri.

Un allegro viaggio lungo le contrade del centro storico si potrà fare a bordo del trenino elettrico a disposizione tutti i pomeriggi, dal lunedì alla domenica, dalle 15 alle 19.30, al costo di 3 euro a persona, con partenza e arrivo in piazza Castello. Giostra e trenino, per iniziativa dell’assessorato alle attività produttive, sono già a disposizione da qualche giorno e rimarranno in città fino a domenica 10 marzo.