Vicenza – Domani, 5 febbraio, “I martedì al conservatorio”, rassegna concertistica a cadenza settimanale organizzata dal conservatorio Pedrollo di Vicenza, ospiteranno l’Avalokite Duo, composto da Patrizia Boniolo, titolare della cattedra di Arpa presso l’istituto vicentino, e dall’ex docente di Percussioni Guido Facchin. L’appuntamento è come al solito fissato alle 18, presso la Sala Pobbe di Contra’ San Domenico 33. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

“Avalokite Duo, arpa e percussioni – si legge nella presentazione -, nasce dall’entusiasmo di due colleghi insegnanti e per far conoscere l’arpa da concerto a pedali e il mondo delle percussioni nell’ambito cameristico, con l’intento di divulgare la musica contemporanea e di valorizzare la musica popolare impiegando strumenti folcloristici tipici, così da unire nella musica stili e culture dei vari popoli. In particolare il Duo ha voluto stimolare l’attenzione e l’interesse dei compositori, al fine di ampliare il loro repertorio, commissionando loro opere per l’esecuzione”.

“Il repertorio dell’Avalokite Duo, che prevede anche trascrizioni e adattamenti di importanti brani classici e popolari, risulta essere particolarmente singolare e fascinoso per le timbriche peculiari e cangianti degli innumerevoli strumenti a percussione e le sonorità coloristiche e caratteristiche dell’arpa”.