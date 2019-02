Vicenza, al via i corsi per diventare soccorritori

Vicenza – Serata di presentazione, giovedì 28 febbraio, a Vicenza, del nuovo corso per diventare soccorritore volontario di primo livello. L’appuntamento è per le 20.30, presso la sede della Croce Verde vicentina, in Via Muggia 3. Il corso, che anche quest’anno può vantare il patrocinio del Comune di Vicenza, è finalizzato alla formazione, teorica e pratica, di soccorritori volontari che operino sul territorio per la Croce Verde di Vicenza.

L’associazione, una onlus esistente dal 2003, svolge le proprie attività attraverso la convenzione con l’Ulss 8 Berica (servizio Suem 118, dimissioni ospedaliere ed autoemoteca), il presidio ad eventi sportivi e culturali e per i numerosi servizi privati di cui i cittadini necessitano. E’ una realtà giovane e dinamica, con numeri importanti in ambito di servizi e manifestazioni, con attrezzature sanitarie moderne e un parco mezzi che conta otto ambulanze e due autoemoteche per il trasporto di organi ed emoderivati.

Il corso impegnerà i partecipanti per circa tre mesi, due sere a settimana, il martedì e il giovedì, dalle 20.30 alle 22.30. Prevede l’approfondimento di conoscenze di base di anatomia, fisiologia, assistenza e trattamento di eventi medici e traumatici, comunicazione radio, aspetti legislativi in materia di primo soccorso, dinamiche relazionali e addestramento sia teorico che pratico.Dopo la parte teorica iniziale ci sarà una fase di cento ore di tirocinio formativo sui mezzi di soccorso, a fianco dei volontari già attivi. Per l’iscrizione ai corsi visitare il sito www.croceverdevicenza.org o la pagina Facebook dell’associazione.