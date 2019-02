Vicenza, a TeatroSei Lo Scrigno presenta “7 minuti”

Vicenza – Alle 21 di questa sera e, in replica, anche domani pomeriggio alle 16.30, la compagnia Lo Scrigno presenterà al Teatro San Lazzaro di Vicenza la sua nuova, attesa produzione. Si tratta di “7 minuti” di Stefano Massini, lavoro diretto da Amer Sinno, alla sua prima prova come regista. L’opera è inserita nel cartellone della ventesima edizione di TeatroSei, rassegna di spettacolo organizzata dal Comune di Vicenza, Circoscrizione 6, e dalla Federazione italiana teatro amatori (Fita) provinciale.

La vicenda narrata ha per teatro un’azienda, dove la multinazionale che l’ha rilevata propone al consiglio di fabbrica, composto da nove fra operaie e impiegate, di accettare una riduzione di sette minuti della pausa pranzo, in cambio non saranno effettuati licenziamenti.

La decisione presa sarà valida per tutte le maestranze e attorno a quel cambiamento, in apparenza minimo, si innesca un confronto che porterà alla luce dinamiche complesse, caratteri diversi e differenti visioni della vita e del lavoro. Sul palcoscenico saranno impegnate le attrici Livia Sasso, Erika Magnabosco, Maddalena Dal Porto, Irene Parente, Maria Zanini, Martina Boschetti, Letizia Tonello, Giada Conserva e Francesca Zanconato.

La rassegna TeatroSei è realizzata con la collaborazione delle compagnie La Ringhiera e Lo Scrigno e delle parrocchie di San Lazzaro e San Giuseppe. I biglietti saranno in vendita a partire da mezz’ora prima dell’inizio delle rappresentazioni: per lo spettacolo di sabato sera, biglietto unico a 7 euro; per quello di domenica pomeriggio, interi a 7 euro e ridotti a 5. Per ulteriori informazioni: fitavicenza@fitavicenza.it; 347 1747432; 340 7871744.