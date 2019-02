Vicenza, 22enne denunciato per spaccio

Vicenza – I carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Vicenza hanno denunciato a piede libero, nel pomeriggio di ieri, 20 febbraio, un 22enne di nazionalità nigeriana, domiciliato in città, A.M. le sue iniziali, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane era stato notato mentre si aggirava in bicicletta, con fare sospetto, lungo via Mameli.

Sottoposto ai controlli di rito è stato trovato in possesso di quattro involucri in cellophane, adeguatamente confezionati, contenenti in tutto circa 68 grammi di marijuana, oltre a 75 euro in contanti, ritenuti dai carabinieri frutto dell’attività di spaccio. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.