Venezuela, Bizzotto: “La Lega sta con i cittadini”

Intervento di Mara Bizzotto, capogruppo della Lega al Parlamento Europeo, nel quale spiega la posizione del suo partito nei confronti della situazione in Venezuela e dell’atteggiamento, su questo tema, dell’Unione Europea

*****

Strasburgo – La Lega, come abbiamo sempre dimostrato in questi anni di attività al Parlamento Europeo, sta contro il dittatore rosso Maduro e per la libertà del popolo venezuelano oppresso. Perché la Lega si è astenuta sulla risoluzione pro Guaidò? Perché il Parlamento ha vergognosamente bocciato i nostri emendamenti che chiedevano espressamente di tutelare i cittadini venezuelani di origine italiana ed europea e di creare corridoi umanitari per mettere in salvo centinaia di migliaia di italo venezuelani presenti nel Paese.

A quel punto tanto valeva astenersi su una risoluzione in cui Popolari e Socialisti, quindi anche Forza Italia e Pd, hanno fatto i loro ipocriti giochetti politici: una risoluzione che, lo ricordo, formalmente non vale nulla, perché non è vincolante e non ha nessun valore legale. Pertanto Forza Italia e Pd la smettano di montare polemiche sul nulla: spieghino invece perché loro hanno votato contro la tutela di milioni di italo venezuelani.

La linea della Lega sul Venezuela non è cambiata, noi siamo sempre stati coerenti in questa battaglia anche quando eravamo i soli a sostenerla nel silenzio assordante del Parlamento Europeo: via il dittatore Maduro e ridare il prima possibile la libertà al popolo venezuelano. Una libertà che, nell’escalation di avvenimenti degli ultimi giorni, passa necessariamente attraverso la convocazione di libere e democratiche elezioni in cui milioni di venezuelani possano scegliere al più presto il loro futuro che, ne sono certa, sarà lontanissimo dalle infami dittature comuniste di Chavez e Maduro.

Mara Bizzotto – Capogruppo della Lega al Parlamento Europeo