Valdagno, un arresto per spaccio di cocaina

Valdagno – Continua l’attività del nucleo operativo della Compagnia carabinieri di Valdagno, a contrasto del traffico di stupefacenti sul territorio. Le indagini hanno portato, in questi giorni, ad un nuovo arresto per spaccio di cocaina.

Per la precisione si è tratto della cessione di 43 grammi della sostanza stupefacente, e per questo è finito in manette un uomo di 46 anni, Vicenzo Onorato, nato a Napoli ma residente a Montecchio Maggiore, coniugato, di professione autista.

L’uomo è stato messo agli arresti domiciliari, in attesa del processo. Una successiva perquisizione in casa sua ha permesso di trovare anche denaro contante per più di 27 mila euro, ritenuto il provento della attività di spaccio.

Trovato, nell’abitazione dell’arrestato, anche svariato materiale per il confezionamento dello stupefacente. Le indagini dei carabinieri continuano e si prevedono ulteriori sviluppi.