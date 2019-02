A Valdagno il “Delusionist” di Balasso e Dalla Via

Valdagno – Quinto appuntamento domani, venerdì 15 febbraio, alle 21, a Valdagno, della rassegna teatrale Finisterre Teatro ai confini, che propone lo spettacolo “Delusionist”, del duo composto da Natalino Balasso e Marta Dalla Via. La serata, al Teatro Super, è all’insegna del tutto esaurito,, con biglietti che sono quindi andati a ruba per vedere i due attori veneti narrare le mirabolanti doti di una pillola che permette di stare svegli 24 ore su 24, sette giorni su sette.

“Delusionist – spiegano gli organizzatori – è la cronaca di un fallimento, ed è anche il fallimento dello spettacolo stesso nato in seno ad una contemporaneità in perenne stato di performance. L’esibizione globale provoca un tilt narrativo generando paradossi. Come ridere ad un funerale: non si fa, ma è più forte di te, ora l’hai fatto e ridendo hai infranto il rito. Accetteremo le risate di circostanza fatte dalla massa quando si accorge che è massa e vuol far capire che ha capito lo scherzo, tuttavia, saremo appagati dalle risate che si riveleranno qualcosa in più di una tecnica di sopravvivenza”.

“Raccontiamo un presente alternativo – scrive Balasso – dove non c’è più niente da recitare. I tempi son coriacei. Anche chi ha un obiettivo base come campare si trova a fare i conti con uno standard di sopravvivenza sempre più alto e con la frustrazione che ne deriva. Tutti vivono una specie di paradosso di Zenone economico: la soddisfazione, anche se lenta è sempre leggermente avanti a noi. Oggi, esistere, è pura performance, e diventa salvifica una pillola che permette di rimanere accesi sette giorni su sette ventiquattro ore su ventiquattro. Un semplice modo per debellare l’oltraggio alla produttività fatto dal tempo passato a dormire, o sognare forse”.