Valdagno, con l’auto nella scapata. Morta una donna

Valdagno – Tragico incidente stradale, nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 15 febbraio, a Valdagno. A perdere la vita è stata una donna, precipitata con l’auto sulla quale viaggiava in una scarpata tra contrada Novella e via Campassi.

I vigili del fuoco di Arzignano hanno raggiunto il luogo dell’incidente poco prima delle 14; con loro, sul posto, sono intervenuti anche i carabinieri ed il personale del Suem 118. Secondo la ricostruzione di quanto accaduto, nell’affrontare un tornante, la donna, avrebbe perso il controllo dell’utilitaria. Uscita di strada la vettura sarebbe precipitata, per una ventina di metri, in una scarpata.

Il personale medico, intervenuto con un elicottero, ha provveduto a raggiungere la donna, ma non ha potuto far altro che dichiararne la morte. Attualmente sono ancora in corso le operazioni di soccorso.