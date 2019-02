Grantorto (Padova) – Ancora una tragedia della strada, questa sera, nel padovano, a Grantorto, dove purtroppo è morta una giovane donna del vicentino, di Pozzoleone. E’ successo poco dopo le 19, in via Prandina, all’altezza dell’incrocio con via Duca degli Abruzzi, lungo la provinciale 94, e si è trattato di un scontro fra due auto.

Ad essere coinvolte sono state una Mazda, guidata dalla 29enne vicentina che ha perso la vita, e una Audi A6, con quattro persone a bordo, che sono rimasti ferite. Lo scontro è stato molto violento e non ha lasciato scampo alla ragazza, per la quale a nulla sono valsi i pur tempestivi soccorsi del personale medico del Suem 118, che non ha potuto far altro che dichiararne la morte.

S0no intervenuti anche i vigili del fuoco, accorsi da Cittadella, che hanno messo in sicurezza i mezzi e collaborato al soccorso dei feriti, assistiti e trasportati in ospedale con tre ambulanze. I vigili del fuoco hanno anche dovuto mettere in sicurezza il locale caldaia di un esercizio commerciale vicino, la trattoria “Alla stazione”, danneggiato dall’urto della Audi.

Presenti sul posto anche i carabinieri, che hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi. A loro adesso il compito di ricostruire l’esatta dinamica del tragico incidente.