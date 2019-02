Thiene, una guida ai servizi per i nuovi residenti

Thiene – Nasce, a Thiene, la guida ai servizi per i nuovi residenti. L’iniziativa è dell’assessorato all’Urp, che l’ha realizzata in una veste agevole e di facile fruizione, con le informazioni più richieste ed utili per chi avrà la sua nuova residenza a Thiene. Verrà spedita periodicamente, sia nella veste cartacea che, tramite mail ove possibile, alle nuove famiglie iscritte all’anagrafe comunale, e sarà aggiornata trimestralmente. Thiene è infatti una città attrattiva sul territorio, e le indagini statistiche confermano che sono in tanti coloro che la scelgono per abitarci.

“Questa guida – spiega Giampi Michelusi, assessore all’Urp e ai servizi demografici – è uno strumento utile e di facile consultazione per orientarsi nell’offerta di tutti i servizi disponibili sul territorio e, in modo particolare, per vivere attivamente la città. Sicuramente adatto per i nuovi cittadini, a volte all’oscuro delle proposte e delle potenzialità presenti, serve per far capire meglio come si vive e come ci si deve comportare nel contesto sociale. Un contenitore, da tenere in evidenza, che vuole garantire sempre più “servizi” in una città al passo con i tempi”.

La particolarità della guida è che è stata ideata come uno strumento in stretta relazione con il sito internet comunale, luogo in cui il cittadino può trovare tutte le informazioni, gli approfondimenti e gli strumenti digitali per una partecipazione attiva e al passo con le nuove frontiere della comunicazione. Non è quindi esaustiva di tutti i servizi e le info che riguardano il comune e la città, ma fornisce le indicazioni di base per poi continuare ad esplorare virtualmente Thiene e i suoi servizi.

Nella guida è importante l’accenno a Open City, il sistema informativo di Thiene per la consultazione degli oggetti territoriali geografici e sulla struttura organizzava dell’ente e dei suoi servizi, premiato allo Smau 2017 come “Eccellenza italiana modello di innovazione per le pubbliche amministrazioni”. Nel dettaglio, si forniscono al cittadino alcuni cenni storici ed il quadro della compagine amministrativa.

Seguono quindi i riferimenti alla vasta gamma di strumenti che l’amministrazione comunale mette a disposizione sull’attività dell’ente e dei canali con i quali si possono fare segnalazioni. Si entra così nel cuore della guida, con le pagine riservate ai numeri e alle info degli uffici di pubblica utilità, di quelli preposti alla sicurezza, degli sportelli statali decentrati sul territorio presenti a Thiene o nelle città più vicine.

Non mancano poi i riferimenti ai comitati di quartiere e le indicazioni sulle strutture scolastiche di ogni ordine e grado, sui Caf e uffici di patronato e assistenza sociale, sulle associazioni di categoria, le parrocchie e gli altri centri religiosi. A completare l’opuscolo ci sono le info sulla raccolta differenziata, le aree verdi attrezzate, i servizi culturali, sociali, sportivi e turistici e un accenno ai principali luoghi turistici della città. Anche il mondo del volontariato e dell’associazionismo ha il suo spazio con un link che rimanda al dettaglio delle numerosissime realtà presenti a Thiene.