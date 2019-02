Suv si schianta contro un muro. Autista illeso

Pojana Maggiore – Questa mattina, poco dopo le 10, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Pietre a Pojana Maggiore per un Suv finito contro il muretto in cemento di un canale di scolo che delimita l’ingresso di un’abitazione, dopo la perdita di controllo del conducente. Illeso il conducente alla guida della vettura, un Lexus Rx 450.

I vigili del fuoco accorsi da Lonigo hanno messo in sicurezza il mezzo su cui è stato usato un estintore in quanto fumava. La macchina incidentata è stata recuperata dal soccorso stradale. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.