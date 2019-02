Carabinieri in classe, la socialità al tempo dei social

Bassano del Grappa – Oggi, in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo a scuola, promossa dal Ministero dell’istruzione, il capitano Adriano Fabio Castellari, comandante della Compagnia di carabinieri di Bassano del Grappa, ha incontrato circa duecento studenti dell’istituto New Cambridge, di Romano d’Ezzelino, per alcuni momenti di riflessione.

Punto cardine di questo incontro, con dialogo e contraddittorio con gli studenti, intitolato “La socialità al tempo dei social”, è stato il riflesso delle condotte dei ragazzi, con particolare riferimento all’uso della rete e dei social network, nella società moderna, sottolineando anche le eventuali implicazioni di natura penale.

I vari incontri della mattinata sono stati appositamente calibrati sulle età degli studenti (delle classi prime, seconde, terze e quarte), che sono stati coinvolti su tematiche di ampio respiro. Oltre ai temi di bullismo e cyberbullismo, si è parlato anche di rispetto delle regole della società civile, di stupefacenti e di responsabilità penale secondo le varie età.

Tra gli obiettivi di questo momento di riflessione, fortemente voluto dalla preside della scuola, Maria Brigida La Rocca, far acquisire ai giovani una sempre maggior consapevolezza del proprio ruolo nel mondo e imparare a trarre il massimo da ogni opportunità, nel rispetto degli altri e con l’uso corretto dei nuovi strumenti telematici, dalla netiquette fino alla gestione dei propri dati sensibili.