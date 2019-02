Si tamponano due tir in A4. Un ferito grave e lunghe code

Montebello – Brutto incidente tra due autoarticolati quest’oggi, in autostrada A4, tra i caselli di Montebello e Soave, proprio sul confine tra le province di Vicenza e Verona. Si è trattato di un tamponamento, molto violento, ed uno dei camionisti, ovviamente quello che ha tamponato, versa in condizioni molto gravi all’ospedale Borgo Trento di Verona, dove è stato trasportato d’urgenza in elicottero.

L’incidente è successo nelle prime ore del pomeriggio, verso le 13.30, e naturalmente e si sono formate lunghe code in autostrada, di per sé già assai congestionata. Le operazioni di soccorso e rimozione dei grandi mezzi pesanti hanno impegnato a lungo la careggiata, e la fila di auto ha ben presto raggiunto la lunghezza di svariati chilometri. Solo nel tardo pomeriggio la situazione è tornata normale.