Scontro in Riviera Berica. Muore un 40enne

Albettone – Ancora un incidente mortale sulle nostre strade. E’ successo nel pomeriggio di oggi, verso le 15, lungo la strada statale Riviera Berica, non lontano da Albettone, dove si sono scontrate due auto, un suv Mercedes ed una Volkswagen Golf. Nello schianto, molto violento, ha perso la vita un uomo di 40 anni, Luan Hakrama, di origine albanese.

Ancora da chiarire la dinamica di questo ennesimo incidente finito in tragedia, e naturalmente sono ancora da stabilire le responsabilità. Sarà compito della magistratura, sulla base dei rilievi effettuati dalla polizia locale, subito intervenuta sul posto, anche per gestire i soccorsi e regolare il traffico.

Ben poco hanno potuto fare invece i medici ed i sanitari del Suem 118, salvo certificare la morte dello sfortunato 4oenne che era a bordo della Golf. Ferito in modo serio anche il conducente dell’altra vettura, il suv Mercedes. Da ricordare che è questo il secondo incidente stradale mortale nel vicentino in due giorni. Solo ieri infatti era morta una donna, nei pressi di Valdagno, precipitando con con l’auto in una scarpata.