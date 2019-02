Scontro frontale tra due auto. Ferita una famiglia

Montebello Vicentino – Incidente stradale ieri sera, verso le 20.40, a Montebello, in via Fracanzana, che poteva avere conseguenze molto gravi. Si è trattato di uno scontro fra due auto e vi sono rimasti feriti i componenti di un’intera famiglia, di quattro persone, tra le quali due ragazzi minorenni.

Tra i soccorritori sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto l’autista di una delle due auto coinvolte, una Citroen C4, rimasto bloccato al posto guida. L’uomo è stato soccorso e preso in cura dal personale del Suem 118 per essere portato in ospedale ad Arzignano.

Portati al pronto soccorso, per fortuna senza gravi ferite, anche la moglie e i due bambini. Illesa invece la conducente dell’altra vettura, una Fiat Punto. Sono giunti sul posto anche i carabinieri che hanno hanno eseguito i rilievi dell’incidente. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.