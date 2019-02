Schio, si scontrano auto e furgone. Due feriti

Schio – Incidente stradale ieri sera, poco prima delle 22, lungo la strada provinciale Maranese, a Schio, dove si sono scontrati un furgone e un’auto, con due persone che sono rimaste ferite. I feriti sono gli stessi conducenti dei due veicoli, ed uno di essi è anche rimasto incastrato nell’abitacolo del mezzo.

E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarlo. La squadra dei pompieri, accorsa dal locale distaccamento, ha messo in sicurezza i mezzi ed estratto il ferito, che è stato poi preso in cura dal personale sanitario del Suem 118 e portato in ospedale.

L’altro conducente invece è uscito dal veicolo da solo, sebbene anche lui ferito ed anche lui portato in ospedale. I carabinieri hanno eseguito i rilievi dell’incidente e ne ricostruiranno adesso l’esatta dinamica. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.