Schio, ladri in casa nella notte. Minacciato e rapinato

Ladri in casa nella notte. Minacciato e rapinato

Schio – Ha vissuto momenti drammatici, nei giorni scorsi, un anziano, vittima di una rapina subita in casa sua durante la notte. E’ successo in una villa di Schio, nella notte tra il 12 ed il 13 febbraio, e protagonista della brutta avventura è stato un medico pensionato scledense di 79 anni, molto conosciuto nella zona, Gianantonio Fraccaro.

L’uomo è stato sorpreso all’interno della casa da tre individui con il volto coperto, armati di cacciavite e coltello, con un accento dell’est europeo, che sono entrati forzando una finestra che si trova al primo piano. Una volta all’interno lo hanno aggredito e gli hanno legato le mani con una sciarpa e un cavo telefonico.

I malviventi, dato che la casa è isolata rispetto alle altre abitazioni della zona, hanno potuto muoversi indisturbati e portar via denaro contante e monili in oro per un valore di circa centomila euro. Poi si sono rapidamente dileguati. Solo dopo qualche ora l’anziano è riuscito a liberarsi e ad avvertire le forze dell’ordine.

I carabinieri dell’Aliquota operativa della Compagnia di Schio, che hanno subito avviato le indagini del caso, hanno effettuato minuziosi rilievi nella villa, in modo da assicurare qualsiasi reperto che possa essere utile all’individuazione dei responsabili.