Schio, auto urta un albero e si ribalta. 70enne in ospedale

Schio – Una donna di circa 70 anni, residente a Schio, è rimasta ferita in seguito ad un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 22 febbraio, in via Trento-Trieste, nel centro scledense. La signora, che è stata accompagnata all’ospedale Alto Vicentino di Santorso, non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Per quanto riguarda i fatti, avvenuti poco dopo le 15.30, secondo la ricostruzione eseguita dagli agenti del Consorzio di polizia locale Alto Vicentino di Schio, la scledense viaggiava a bordo di una Ford Fiesta e stava percorrendo via Trento-Trieste in direzione della frazione di Magrè, quando ha perso il controllo dell’auto.

L’utilitaria ha sbandato e, con la ruota anteriore destra, ha urtato contro uno degli alberi a grosso fusto che costeggia il margine destro della carreggiata. In seguito all’impatto con il tronco, la Fiesta si è ribaltata su un fianco, finendo la sua corsa in mezzo alla strada.

L’automobilista è rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo della vettura e, per liberarla, è stato necessario richiedere l’intervento dei vigili del fuoco di Schio. Sul posto, oltre a due pattuglie dei vigili, è giunta anche una ambulanza del pronto soccorso del nosocomio di Santorso. Una volta liberata, infatti, la donna è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso.