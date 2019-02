Sammy Basso operato al cuore. Primo caso al mondo

Roma – Ecco, di nuovo, un’altra di quelle notizie che è bello dare, perché sono portatrici di speranza. Sammy Basso, il 25enne di Tezze sul Brenta affetto da progeria, malattia rara dell’invecchiamento precoce, è stato sottoposto, una settimana fa, all’ospedale San Camillo di Roma, ad un delicato intervento al cuore, riuscito perfettamente, ed ora sta bene ed è stato dimesso.

L’operazione è stata effettuata dal professor Francesco Musumeci, direttore dell’Unità operativa complessa di Cardiochirurgia, e dalla sua equipe. Sammy, che si è laureato in scienze naturali, l’anno scorso, discutendo una tesi sulle possibili cure genetiche della sua malattia (nella foto sopra), è il primo paziente al mondo, con questa patologia, ad essere operato al cuore, e questo apre una strada anche per il futuro di altri che combattono con la stessa patologia.

Ricordiamo che Sammy Basso ha anche fondato l’Associazione italiana progeria, proprio per far conoscere la sua malattia, essere punto di riferimento per quelle famiglie che la affrontano e per favorire la ricerca su di essa. L’intervento sul cuore che è stato effettuato rappresenta una svolta poiché, fino ad oggi, quando in un malato di progeria sopraggiungevano gravi complicazioni cardiache, era la fine. Adesso si è dimostrato che queste complicazioni possono essere affrontate e si può provare a risolverle.

Tra i primi a congratularsi con Sammy Basso, è stato oggi il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia. “Caro Sammy – ha scritto Zaia in un messaggio al giovane di Tezze sul Brenta -, dopo esserci sentiti prima e dopo l’intervento, a distanza di qualche giorno, voglio ribadire che anche in questa occasione hai dimostrato di essere un leone. Il leone di San Marco! Sono certo che ti ristabilirai presto e supererai con la tua forza d’animo e il tuo grande coraggio anche questa prova”.