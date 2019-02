Rifiuti, Bottacin: “Infiltrazioni mafiose da annientare”

Venezia – “Attorno ai rifiuti si è già reso evidente l’interesse della malavita organizzata. Un’infiltrazione preoccupante che, per quanto mi riguarda, va annientata… Senza se e senza ma”. Lo ha detto l’assessore regionale alla protezione civile Gianpaolo Bottacin intervenendo stamattina a Venezia al seminario organizzato dalla Direzione interregionale dei vigili del fuoco e dedicato alle problematiche connesse con la gestione di scenari da incendio negli impianti di trattamento rifiuti.

L’assessore ha sottolineato, in particolare, gli ottimi riscontri che la Regione del Veneto sta avendo dal tavolo interistituzionale, avviato nel 2018, in materia di emergenze ambientali, e che coinvolge, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri del Noe, l’Arpav, l’Università di Padova e i sindaci, tramite l’Anci.

“Un gruppo di lavoro di grande rilievo – ha detto Bottacin – che è stato citato anche ieri, come esempio virtuoso da esportare a livello nazionale, dal comandante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Fabio Dattilo, in Commissione ecoreati. Un tavolo che è anche di supporto ai sindaci, nella comunicazione e gestione dell’emergenza in caso di incendi negli impianti di trattamento dei rifiuti, anche con riferimento alla qualità dell’aria”.

“Non va poi dimenticato – ha concluso l’assessore veneto – che con questo tavolo di coordinamento abbiamo anche l’obiettivo di garantire il massimo supporto agli inquirenti nel combattere eventuali illeciti, compresi quelli di stampo mafioso, che si dovessero verificare nell’ambito della gestione dei rifiuti”.