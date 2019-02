Autonomia e scuola in Veneto. Il Pd si interroga

Vicenza – Partito Democratico e mondo della scuola a confronto sull’autonomia, in un incontro che si terrà lunedì prossimo, 25 febbraio, alle 18, all’Hotel Viest di Vicenza. Titolo dell’incontro sarà “Quale Autonomia per la scuola veneta” e ad introdurre la serata sarà la consigliera regionale dem Francesca Zottis, vicepresidente della Commissione istruzione. Interverrà, in collegamento video, il professore Eugenio Gotti, fondatore di Noviter.

A seguire, poi, la tavola rotonda, che sarà moderata dalla vice capogruppo del Pd in consiglio regionale Orietta Salemi, ed alla quale parteciperanno i rappresentanti dei sindacati della scuola. Le conclusioni saranno affidate al presidente del gruppo consiliare regionale del Partito democratico, Stefano Fracasso.

“Un tema così importante – ha ricordato a questo proposito Fracasso – non può essere un affare privato di Zaia o della Lega, devono essere ascoltati tutti i soggetti coinvolti. A partire dagli operatori della scuola, che hanno denunciato i rischi di una regionalizzazione del sistema di istruzione. Siamo favorevoli a un’autonomia che avvicini la gestione dei servizi alle esigenze del territorio, ma restando nel perimetro previsto dalla Costituzione, senza pericolose forzature. In Consiglio regionale, delegando Zaia, è stato stabilito un percorso e va rispettato, i contenuti dell’intesa con Roma vanno discussi con le categorie interessate”.