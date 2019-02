Prosa, “A piedi nudi nel parco” in scena a Creazzo

Creazzo – Doppio appuntamento nel prossimo fine settimana all’Auditorium Manzoni di Creazzo per la rassegna “Luci in Scena – Creazzo a Teatro”, organizzata dalla locale amministrazione comunale in collaborazione con il Gruppo Panta Rei. Si comincia sabato 9 febbraio, alle 21, con la commedia “A piedi nudi nel parco”, di Neil Simon. Nota al grande pubblico grazie all’omonimo film con Robert Redford e Jane Fonda, la piece sarà portata in scena dala compagnia Teatro Fuori Rotta, di Padova, diretta da Gioele Peccenini.

È la storia di Paul e Corie Bratter, una coppia di freschi sposini reduci da un’appassionata luna di miele trascorsa a New York. La loro vita coniugale inizia con il sospirato ingresso nella loro prima casa, un piccolo appartamento all’ultimo piano di un vecchio palazzo senza ascensore. Ma la scomoda sistemazione e la presenza nelle loro vite di altri due personaggi come Ethel Banks, madre di Corie, e Velasco, eccentrico inquilino del piano di sopra, metteranno a dura prova la loro serenità matrimoniale e faranno emergere le loro differenze caratteriali. Paul è serio, giudizioso e prudente, tanto quanto Corie è vitale, appassionata e romantica.

Si prosegue poi domenica 10 febbraio, con il teatro ragazzi. Alle 17, la compagnia Barabao Teatro, porterà in scena “I musicanti di Brema”. È uno dei classici per l’infanzia, una storia divertente e ricca di spunti poetici, che racconta di come l’amicizia sia un valore fondamentale per riuscire a superare anche i momenti più difficili. Si narra la storia di un asino, un cane, un gatto e un gallo, che si mettono in cammino verso la città di Brema in cerca di un futuro migliore. Info sul sito www.gruppopantarei.it. Per prenotazioni: info@gruppopantarei.it.