Paura a Vicenza, bus perde metano al distributore

Vicenza – Sono terminate mezz’ora dopo la mezzanotte le operazioni, dei vigili del fuoco, di messa in sicurezza di un autobus del trasporto urbano di Vicenza, sul quale era si è verificata una perdita di gas metano in una delle cinque bombole subito dopo il rifornimento. L’all’arme era scattato ieri sera, alle 19.20, quando l’autista si è accorto, mentre si trovava ancora all’interno nell’aera di servizio di via Del Sole, del forte sibilo che segnalava la fuoriuscita del gas.

I vigili del fuoco, subito accorsi con due squadre, hanno delimitato l’area e monitorato la situazione, garantendo la sicurezza fino all’arrivo del personale del nucleo Nbcr (Nucleare biologico radiologico) proveniente da Mestre.

Il personale specialistico, dopo aver appurato l’impossibilità di bloccare la perdita verificatesi a monte del gruppo valvolare, ha provveduto a collegare la bombola a una tubazione ausiliaria, bruciando in torcia il gas rimanente. Una volta terminate tutte le operazioni di messa in sicurezza, il bus è stato spostato e portato in rimessa, per tutte le verifiche tecniche.