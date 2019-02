Vicenza – E’ di nuovo allarme inquinamento atmosferico con percentuali alte in tutta la regione di polveri sottili. A determinarlo è l’assenza di piogge da un po’ di giorni, il bel tempo insomma che insiste da circa una settimana sull’Europa occidentale portando condizioni di stabilità atmosferica, con venti deboli e senza precipitazioni, e determinando il ristagno degli inquinanti negli strati bassi dell’atmosfera.

Lo rende noto oggi l’Arpav, sottolineando che per questo, già da giovedì scorso, è in atto un accumulo del particolato atmosferico in Veneto, che ha già fatto registrare quattro giorni di superamento consecutivi del valore limite giornaliero in tutti i capoluoghi di provincia, ad eccezione di Belluno. Ed è così scattato il livello di allerta uno delle polveri.

“Le concentrazioni di Pm10 – spiega l’Arpav – sono in crescita in tutta la regione e molte centraline ieri hanno fatto registrare livelli elevati di particolato: 124 µg/m3 a Padova (Arcella), 112 µg/m3 a Venezia (Via Tagliamento), 110 µg/m3 a Rovigo (RO-Centro), 104 µg/m3 a Monselice, 102 µg/m3 ad Adria, 95 µg/m3 a Vicenza (Quartiere Italia), 92 µg/m3 a Legnago, 91 µg/m3 a Parco Colli Euganei, 90 µg/m3 a Treviso (Via Lancieri) e 87 µg/m3 a Verona (Borgo Milano)”.

“Nei prossimi giorni – avverte ancora Arpav – persisteranno condizioni di alta pressione, solo in parte intaccate da una debole e veloce saccatura, tra mercoledì 20 e giovedì 21, che determinerà un temporaneo aumento della nuvolosità e una probabile attenuazione dell’inversione termica. Complessivamente nei prossimi giorni, non sono previsti fattori tali da garantire una buona dispersione e l’abbattimento delle polveri sottili”.

Ricordiamo che dal primo ottobre al 31 marzo, il lunedì e il giovedì, entro mezzogiorno, Arpav emette il bollettino dei livelli di allerta Pm10. Il livello di allerta è calcolato sul numero di giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero del Pm10: dopo 4 giorni consecutivi scatta il livello 1, dopo 10 giorni consecutivi, il livello 2. Il prossimo bollettino livelli di allerta Pm10 sarà pubblicato giovedì 21 febbraio.

Inoltre, sul sito Arpav è consultabile la mappa di previsione delle concentrazioni giornaliere di Pm10 previste per il giorno in corso e le due giornate successive. In base alle condizioni meteorologiche e ai valori delle emissioni, un modello numerico prevede le concentrazioni di Pm10 dettagliate secondo una griglia a maglia quadrata di 4×4 km; cliccando in qualsiasi punto del Veneto, è possibile visualizzare l’intervallo di concentrazione del particolato Pm10 associato alla relativa cella.