Montecchio Maggiore, il j’accuse del sindacato Cub…

Duro intervento del sindacato di base Cub, di Vicenza, sulla situazione che starebbe attraversando la polizia locale di Montecchio Maggiore, con gli agenti sottoposti a turni eccessivi, secondo il sindacato, e costretti anche a saltare turni di riposo. E tutto questo, nella denuncia della Cub, per… propaganda elettorale, dato che Montecchio tra alcuni mesi andrà al voto amministrativo…

Montecchio Maggiore – Basta propaganda elettorale sulla pelle degli agenti di polizia locale! Montecchio Maggiore va a elezioni, ma la polizia locale non deve essere usata in modo strumentale. In presenza di una cronica carenza di personale al comando di polizia locale del Comune di Montecchio si moltiplicano gli eventi, i divieti, i diktat, in spregio alle regole che impongono il dovuto riposo per il recupero psico-fisico degli operatori.

La sindaca di Montecchio Maggiore sta usando per scopi elettoral-propagandistici il personale di polizia locale del Comando in spregio a tutte le segnalazioni fatte dalla Cub di Vicenza e dai delegati sindacali. Il rispetto delle 11 ore di riposo consecutivo, ad esempio, è un principio basilare che viene spesso calpestato, così come i repentini cambi turno, la cancellazione delle ferie già programmate: la normativa sulla sicurezza nei posti di lavoro viene violata sotto vari aspetti; abbiamo demunciato l’assenza di valutazione dei rischi dovuti a stress da lavoro correlato, inoltre non è mai stato chiarito a quali rischi va incontro il personale che per ore staziona alle intemperie, al freddo, al caldo, spesso senza il supporto della centrale operativa.

Al Comune di Montecchio Maggiore, per far credere ai cittadini che si tutela la loro sicurezza, sono violate costantemente le basilari norme che tutelano la salute dell’operatore di polizia locale, il quale se non riposa adeguatamente, se presenta dei segnali di stress da lavoro correlato, se non riesce mai a far conciliare i tempi lavoro con i tempi che devono essere dedicati alla famiglia al tempo libero, scoppia, si ammala, non offre una prestazione in totale sicurezza e si vede costretto a chiedere il trasferimento in altri comuni, verso altri comandi di Pl.

Il personale di polizia locale è stato assunto come impiegato amministrativo e non può in alcun modo sostituire le forze dell’ordine: non ci sono tutele nè economiche nè previdenziali nè assicurative; gli agenti sono utilizzati nei territori per la sicurezza dei cittadini, con una disparità enorme di trattamento rispetto alle forze dell’ordine. Alla richiesta di sciogliere alcune difficoltà nel comparto polizia locale il primo cittadino, recentemente chiudendo la porta in faccia agli agenti, tuonava “se non vi va bene, cambiate lavoro”, dimostrando la mancanza di rispetto della professione e l’indisponibilità a proposte di miglioramento delle attività nell’interesse stesso dell’ente e dei cittadini.

La Cub è sul piede di guerra: basta turni dopo mezzanotte perchè non ci sono operatori a sufficienza, per dare la giusta rotazione al personale e per consentire il recupero psico fisico degli agenti. Basta con le pattuglie serali e notturne in presenza di amministratori o consiglieri comunali, che assieme all’agente vedono e controllano i documenti dei cittadini, divenendo potenziale pericolo per loo stessi e per gli operatori di polizia locale.

La Cub ha già inviato varie segnalazioni al sindaco, allo Spisal e al prefetto di Vicenza. In mancanza di risposte si riserva di dichiarare lo stato di agitazione del personale del comando di polizia locale con iniziative di sciopero e di protesta pubbliche.

Maria Teresa Turetta – Cub Vicenza