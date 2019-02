Menopausa età felice. Un incontro a Vicenza

Vicenza – Un convegno dedicato alla menopausa, a chiusura della rassegna di incontri sul benessere promossi dai pensionati di Cna Vicenza. E’ il quarto e ultimo appuntamento con gli incontri salute dedicati alla terza età, in programma per mercoledì 20 febbraio, al Centro culturale Proti, in Contrà De’ Proti 3, a Vicenza, alle 18, ed arriva dopo le conferenze sul sonno, che ci fu il 21 novembre, la memoria, del 6 dicembre, e lo stress (23 gennaio).

Chiude dunque il ciclo questo quarto incontro, dal titolo “Menopausa, croce o delizia”, che affronterà gli aspetti fisiologici e psicologici di un momento di cambiamento molto delicato nella vita di ogni donna. Saranno presentati, oltre ad alcuni sintomi fisici, i correlati psicologici e cognitivi, e sarà sottolineata l’importanza del “saper parlare” di questo periodo della vita, in quanto evento naturale spesso trascurato ma degno invece di particolare attenzione.

Si evidenzierà l’importanza del prendersi cura di sé e saranno forniti alcuni suggerimenti pratici per educarsi a vivere il tempo della menopausa nel miglior modo possibile. Relatrici saranno Silvia Caicchiolo e Stefania Finetto. La rassegna “Salute e benessere “ è stata promossa dall’associazione Pro Senectute Vicenza, in collaborazione con il circolo D’Argento e Cna pensionati, con il patrocinio del Comune di Vicenza. Per informazioni: ufficio.comunicazione@cnavicenza.it.