Maltempo, tra oggi e domani le precipitazioni più intense

Venezia – Stato di attenzione in Veneto, da riconfigurare, eventualmente in preallarme o allarme, per il maltempo. In queste ore la nostra regione è infatti attraversata dalla fase più intensa di una perturbazione che porta piogge intense e nevicate copiose nelle zone montane e pedemontane. Dalle 14 oggi e fino alle 16 di domani, sabato 2 febbraio, Centro funzionale decentrato regionale avvisa del rischio di criticità idrogeologica dovute a precipitazioni estese e persistenti.

Le precipitazioni saranno in estensione e intensificazione nella giornata di oggi, da deboli a moderate, sulle zone centro settentrionali, con limite neve inizialmente fino a gran parte dei fondovalle prealpini in sensibile rialzo sulle zone prealpine fino ai 1500-1800 metri. Sulle Dolomiti il limite tenderà a rialzarsi più tardi, fino a 1100-1400 metri, nel tardo pomeriggio o in serata, in alcuni settori.

Forti anche i venti, dai quadranti meridionali, in intensificazione specie nella serata di oggi, sulla costa e nella pianura limitrofa, in attenuazione dalla mattinata di sabato. Ricordiamo che, per le emergenze, è attiva la sala operativa del Corem.,raggiungibile ai numeri telefonici: 041-2794004 e 041-2794027.