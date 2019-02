Maltempo, dal governo 755 milioni per il Veneto

Venezia – Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha comunicato oggi al presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, nella sua qualità di commissario delegato per i primi interventi urgenti di Protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici che hanno interessato la Regione Veneto a partire da ottobre 2018, che, per quanto riguarda il maltempo dello scorso autunno, il governo ha stanziato poco meno di 756 milioni di euro, più o meno equamente ripartiti nel triennio 2019-2021.

“Ringrazio il governo – ha commentato il presidente della Regione – per aver manifestato sensibilità e agito con tempestività per stanziare le risorse necessarie alla rinascita dei nostri territori, in particolare quelli del bellunese, così profondamente colpiti dalla furia dei venti e delle piogge dello scorso autunno. Non avevo dubbi che il premier, il vicepremier ed il governo tutto avrebbero mantenuto l’impegno con il Veneto e il suo popolo”.

“Per quanto mi riguarda – ha concluso Zaia – posso assicurare fin d’ora che le risorse saranno spese nella piena legalità e con la consueta virtuosità dei Veneti. Siamo già al lavoro da mesi, adesso è finita la fase di analisi e stiamo mettendo in atto gli interventi d’urgenza. Ora si entra nella fase più attesa: la ricostruzione.”