Malo – Solo danni e, per fortuna, nessun ferito per un incendio divampato nella prima mattina di oggi, domenica 10 febbraio, nello scantinato di una casa che comprende quattro appartamenti, in via Vittorio Veneto, a Malo.

Ad intervenire, verso le 6.30, sono stati i vigili del fuoco di Schio, con due automezzi. Le squadre che hanno raggiunto il luogo dell’incendio hanno spento il rogo prima che questo, dai locali scantinato, si estendesse agli alloggi sovrastanti.

Accortisi dell’incendio, che ha bruciato le masserizie depositate nei locali interessati, i condomini avevano prontamente abbandonato i loro appartamenti, così da mettersi al sicuro.

Il fumo ha invaso tutto il vano scale annerendolo. Danni da fumo e fuliggine all’appartamento al primo piano, che non potrà essere usato fino al ripristino delle condizioni igienico sanitarie.

In via Vittorio Veneto è giunto anche il personale dell’ufficio tecnico del Comune, a cui è stata affidata la verifica di danni alle strutture dello scantinato.

Le cause dell’incendio sono al vaglio della squadra dei vigili del fuoco intervenuta. Le operazioni di messa in sicurezza della casa sono terminate alle 10.30 circa.