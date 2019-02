Lonigo, tre auto si scontrano. Due feriti

Lonigo – Incidente stradale, nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15.30, lungo la strada statale 500, in località Bagnolo di Lonigo, dove si sono scontrate tre auto, con due persone che sono rimaste ferite. Coinvolta anche una quarta vettura, che era in sosta. Nello scontro tra le auto, una di esse è anche finita fuoristrada, in un’aerea di sosta, terminando appunto la propria corsa addosso all’auto parcheggiata.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, la cui squadra, accorsa da Lonigo, ha messo in sicurezza i mezzi ed estratto il conducente di una delle auto coinvolte, una Fiat Panda, rimasto incastrato nell’abitacolo.

Il ferito, insieme con un altro automobilista, è stato preso in cura dal personale del Suem 118 per essere portato al pronto soccorso. Illeso il terzo conducente. Le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza.