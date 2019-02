Lonigo, torna il Marzo Musicale Leoniceno

Lonigo – Torna protagonista la musica, a Lonigo. Quattro concerti in altrettanti luoghi costituiscono infatti il programma della terza edizione del Marzo Musicale Leoniceno, promosso dal Teatro Comunale di Lonigo. Il primo appuntamento è per domenica 3 marzo, alle 17, all’auditorium di Villa Soranzo, con il Duo Chromatique, composto da Giulia Lucrezia Brinckmeier al violino e da Renata Benvegnù al pianoforte.

Il sodalizio artistico tra le due giovani musiciste ha avuto inizio nel 2010, al concerto di premiazione del concorso Agimus, di Arezzo, dove entrambe hanno vinto il primo premio assoluto nelle rispettive sezioni, violinistica e pianistica. Da quel momento hanno deciso di formare un duo stabile che le vede protagoniste in numerose stagioni concertistiche, sia in Italia che all’estero. Il programma della serata, a ingresso libero, prevede brani di Mozart (Sonata in Sol maggiore K301), Beethoven (Sonata op. 24 in Fa maggiore La primavera), Bartók (Sei danze rumene), Debussy (Sonata) e Ravel (Tzigane).

Nell’appuntamento successivo, giovedì 7 marzo alle 21, nella Sala delle Barchesse di Villa Mugna, a ingresso libero, sarà proiettato il film , del 1p20,”Il gabinetto del dottor Caligari”, con il quale la rassegna chiude l’omaggio triennale che il Teatro di Lonigo ha voluto dedicare al compositore Giuseppe Becce. Questo film, simbolo del cinema espressionista tedesco, mette in scena le oppressioni e le fobie di un’umanità provata dalla Grande Guerra. Della colonna sonora di Becce, le partiture originali sono purtroppo andate perdute. Quella che si ascolta in questa versione è una compilazione musicale realizzata grazie alla ricerca di Lothar Prox, con brani originali del compositore leoniceno tratti dalla Kinothek, la raccolta di musiche da film che lo stesso maestro volle realizzare con tutte le sue composizioni.

Domenica 17 marzo, alle 17, la Chiesa vecchia di Lonigo ospita la Libera Cantoria Pisani, diretta dal maestro Filippo Furlan, che eseguirà musiche di Jacquet Berchem, Leone Leoni, Claudio Monteverdi, Nikolaj Andreevič Rimskij-Korsakov e Leonardo Schiavo. Anche questo appuntamento è ad a ingresso libero, e sarà un florilegio di canti sacri a cappella, un ponte culturale tra la grande polifonia rinascimentale e la produzione corale del Novecento e contemporanea.

A chiudere la rassegna, venerdì 29 marzo, alle 21, al Teatro Comunale di Lonigo, sarà l’Ensemble di musica antica del conservatorio di Verona, affiancato da tre giovani ma già affermati soprani leoniceni: Carlotta Bellotto, Giulia Bolcato e Medea De Anna. Saranno messi a confronto due fra i massimi compositori del Settecento: Antonio Vivaldi e Georg Friedrich Händel. In programma per Vivaldi: Concerto in Sol minore per 2 flauti dritti, 2 oboi, fagotto e archi; Concerto in Re maggiore per 4 violini e archi (dall’Estro armonico); Concerto in Sol minore per 2 flauti, 3 oboi, fagotto e archi. Per Händel: Tornami a vagheggiar, Tu del ciel ministro eletto, Da tempeste il legno infranto per soprano e archi; Concerto in Do maggiore per 2 flauti e archi. Per altre informazioni: www.teatrodilonigo.it.