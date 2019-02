La Paul Taylor Dance Company al Comunale di Vicenza

Vicenza – Appuntamento con la Paul Taylor Dance Company, giovedì 28 febbraio, alle 20.45, nell’ambito della stagione di danza del Teatro Comunale di Vicenza. La 23esima edizione di Vicenza Danza propone infatti la celebre compagnia nel suo Celebration Tour 2019, la prima tournée europea dopo la scomparsa del fondatore, avvenuta nell’agosto dello scorso anno. La serata prevede un trittico emozionante e vario.

Innanzitutto “Airs”, del 1978, su musica di Händel, un inno alla bellezza e alla poesia. Quindi è la volta di “Black Tuesday”, del 2001, con musiche originali degli anni Trenta, ispirato allo smarrimento del martedì nero della borsa americana, nel 1929, l’inizio della Grande Depressione. Ed infine “Esplanade”, del 1975, con musica di Bach, un classico nel repertorio della compagnia, un divertissement costruito con i movimenti e le situazioni della quotidianità che diventano quadri danzati e immagini potenti.

La serata è inserita nella programmazione di Danza in Rete Festival Vicenza e Schio, il festival dedicato all’espressione coreutica in tutte le sue forme, promosso dalla Fondazione Teatro Comunale di Vicenza e dalla Fondazione Teatro Civico di Schio che si svolgerà, in varie sedi, fino a sabato 20 aprile 2019. NOn mancherà, giovedì prossimo, il consueto Incontro con la danza, in programma al Ridotto, poco prima dello spettcolo, alle 20. Sarà condotto da Maria Luisa Buzzi; giornalista, studiosa e critico di danza, direttore della rivista Danza&Danza.

“Il pubblico del Teatro Comunale di Vicenza – si loegge nella presentazione della serata – ha già avuto modo di apprezzare nell’ottobre 2015, la Paul Taylor Dance Company, una delle compagnie icone della danza del ventesimo secolo, fondata nel 1954 da Paul Taylor, pioniere della Modern Dance americana, allievo prediletto di Martha Graham. Nella prima uscita italiana dopo la scomparsa del suo creatore, la compagnia presenterà tre creazioni delle 147 opere in repertorio firmate da Taylor.

“Airs” è un’opera densa di lirismo e con una musicalità grandiosa, una danza d’amore e di gioia, con i danzatori che si muovono in perfetta armonia, con un respiro coreografico capace di comunicare uno stato di grazia. Dopo l’intervallo sarà la volta di “Black Tuesday” nella quale si omaggiano le anime coraggiose di quanti hanno saputo resistere, ma mettendo anche in luce la coscienza della crisi e il lato oscuro del sogno americano.

“Esplanade” infine è considerata il capolavoro del maestro e richiama il significato letterario di passeggiata. Gesti e movimenti normalissimi, come camminare, correre, cadere, scivolare, stare in piedi diventano gesti danzati in modo sublime, parte essenziale dello stile coreografico. La creazione del 1975 diventa così un classico della danza americana, conferendo una dimensione ritmica alla nostra quotidianità. Per la tappa del Celebration Tour 2019 della Paul Taylor Dance Company al Teatro Comunale di Vicenza del 28 febbraio restano ancora pochissimi biglietti (www.tcvi.it).