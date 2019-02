Vicenza – Polistrumentista di fama mondiale, Jordi Savall torna a calcare la scena del Teatro Comunale di Vicenza, mercoledì 6 febbraio, alle 20.45, nell’ambito della stagione di concerti curata dalla Società del Quartetto. Il musicista catalano presenterà un progetto musicale di grande attualità, al quale si dedica da tempo con passione. Nel programma della serata c’è una selezione di musiche fra Oriente e Occidente dell’area mediterranea, eseguite in trio con Driss El Maloumi e Dimitri Psonis.

“A settantotto anni – si legge nella presentazione del concerto – Savall continua a portare in tutto il mondo meraviglie musicali, spesso abbandonate all’oblio e all’indifferenza, grazie a un’instancabile attività di ricerca storica che è poi uno dei tratti fondamentali della sua polivalente personalità artistica. Per l’ennesimo incontro con il pubblico vicentino, un’amicizia che dura da decenni e che ad ogni ritorno viene salutata da un tutto esaurito, Savall si presenta con un programma davvero originale”.

“Un diálogo de las Almas”, è questo il titolo della serata, sarà un viaggio fra le antiche musiche dell’Oriente musulmano e dell’Occidente di tradizione cristiana sapientemente raccolte in anni di ricerca all’interno del bacino del Mediterraneo.

“Secondo il musicista catalano – ssottolineano ancora gli organizzatori – il Mare nostrum ha smesso da tempo di essere quel mare fertile situato al centro del nostro universo culturale per diventare un campo di battaglia, una barriera. Per ridare alla nostra umanità qualche segno di speranza, adesso occorre andare al di là di un mero dialogo fra le culture e puntare ad un dialogo delle anime. E’ questa, in fondo, la missione della musica e più in generale dell’arte”.

A Vicenza Savall sarà affiancato da due esperti musicisti. Dimitri Psonis, nato in Grecia e formatosi musicalmente in Spagna, è specializzato in analisi musicale e musica bizantina e suona vari strumenti di matrice orientale come il santuri, l’oud, il tzourás e il tambura. Driss El Maloumi, marocchino di Agadir, è uno dei più importanti suonatori di oud del panorama internazionale.

Qunato a Jordi Savall, continua ad essere impegnato nelle sue varie attività di concertista, insegnante, ricercatore e ideatore di nuovi progetti culturali. Savall ha conquistato grande popolarità internazionale a partire dagli anni Settanta quando fondò l’ensemble Hespèrion XXI cui si sono aggiunti, negli anni successivi, La Capella Reial de Catalunya e Le Concert des Nations. Con questi gruppi Savall ha inciso più di 230 dischi, ma soprattutto ha portato in tutto il mondo la bellezza della musica antica sdoganandola da quell’aura elitaria nella quale era rimasta confinata per troppo tempo. Pochi i biglietti ancora disponibili per il concerto, eventualmente anche online sul sito www.tcvi.it.