Il comandante generale dei carabinieri a Vicenza

Vicenza – Visita a Vicenza, questa mattina, per il comandante generale dell’Arma dei carabinieri, generale di corpo d’armata Giovanni Nistri. L’alto ufficiale si è recato presso il comando provinciale dei carabinieri di Vicenza, ove è stato accolto dal colonnello Alberto Santini.

Nel corso della visita il comandante generale, che era accompagnato dal comandante interregionale, generale di corpo d’armata Enzo Bernardini e dal comandante della Legione Veneto, generale di divisione Giuseppe La Gala, ha avuto modo di salutare il ministro Erica Stefani, il prefetto, il procuratore della Repubblica e i responsabili delle altre Forze di polizia.

Il comandante generale ha quindi incontrato una rappresentanza del personale in servizio presso i reparti del comando provinciale, dei Gruppi carabinieri forestale e Setaf, alla presenza di alcuni appartenenti delle locali sezioni dell’Associazione nazionale carabinieri in congedo e delegati degli organi di rappresentanza militare.

Nel suo intervento il generale Nistri ha espresso il proprio apprezzamento per il quotidiano impegno profuso dai militari del comando provinciale nel contrasto alla criminalità ed ha rimarcato l’importante funzione sociale assolta dall’Arma, certo che, grazie all’impegno corale dei suoi appartenenti, continuerà a costituire sicuro punto di riferimento per la popolazione.

Alcune ore prima, il comandante generale si era recato in visita al Centro di eccellenza per le Stability Police Units Coespu, dove è stato accolto dal direttore del centro, il generale di brigata Pietro Barbano. Dopo una visita alla struttura e l’incontro con il personale, il generale Barbano ha illustrato le attività del centro al comandante generale, che si è congratulato per l’attività formativa che in esso viene svolta.