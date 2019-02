Prima assemblea per il Circolo Ex Biancorossi

Vicenza – Torna in attività, a Vicenza, il Circolo ex biancorossi. Dopo la presentazione del progetto di rifondazione, lo scorso 27 novembre, è ora convocata per abato 16 febbraio l’assemblea costitutiva della associazione, che dovrà anche approvare lo statuto ed eleggere il primo consiglio direttivo. L’appuntamento è alle 10,30 nella sala convegni della Associazione italiana arbitri, in via Natale del Grande, nella sede sociale ospitata sotto i Distinti dello stadio Menti.

Nell’occasione, oltre ai soci del passato, potranno iscriversi al circolo coloro che appartengono a sei categorie legate alla vita del Vicenza: giocatori, allenatori, presidenti e dirigenti, personale di staff tecnico, giornalisti sportivi e sponsor.

“L’obbiettivo principale del Circolo ex biancorossi – spiega una nota dei responsabili del sodalizio – è quello di riunire i testimoni della storia del Vicenza, collegando la nuova società (che sostiene l’iniziativa come il Club biancorosso Giancarlo Salvi) al passato glorioso del calcio vicentino.

Il primo progetto in programma è la organizzazione della Festa della fondazione, una novità assoluta nella storia del calcio locale, con cui ogni anno si celebrerà la costituzione della Associazione Calcio Vicenza, avvenuta il 9 marzo del 1902. Il Circolo ex biancorossi fu fondato nel 1966 dall’ingegner Emanuele (Nello) Dalla Fontana, portiere del Lanerossi Vicenza dal 1947 al 1951, ed è stato in attività fino a pochi anni fa. Aveva raggiunto il numero di 300 soci.