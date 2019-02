Casa colonica a fuoco nella notte. C’è l’ombra del dolo

Mason Vicentino – Incendio, la notte scorsa, in una casa colonica disabitata a Mason Vicentinio, in Via Colombare. Ad accorgersi di quanto stava succedendo è stato lo stesso proprietario della casa, ma solamente al mattino, quando si è recato sul posto, dove possiede dei terreni agricoli attigui all’abitazione.

Dato l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco, con una squadra arrivata da Bassano, che ha spento i focolai residui dell’incendio che aveva intanto completamente bruciato la casa, isolata nella campagna.

A causa dei danni strutturali sulla costruzione, è stato interdetto l’accesso all’immobile. Le cause dell’incendio, tra le quali non si esclude il dolo, sono al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.