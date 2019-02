Barbarano Mossano – Il cliente dimentica la carta di credito nel negozio, dopo aver pagato, ed il dipendente dell’esercizio commerciale se ne appropria e la usa per fare alcuni acquisti. Ma non è stata una grande idea, dato che il commesso infedele è stato ben presto individuato dai carabinieri e denunciato.

E’ successo nella zona di Barbarano Mossano, dove i carabinieri della stazione locale hanno denuncoato a piede libero, per il reato di indebito utilizzo di carta di credito, il 48 enne R.P., residente ad Este in provincia di Padova.

L’indagato, che come dicevamo è un dipendente di un esercizio commerciale della zona, nei giorni scorsi aveva trattenuto indebitamente la carta di una cliente del negozio, che l’aveva dimenticata dopo alcuni acquisti, e l’aveva usata per fare quattro rifornimenti di carburante in altrettanti distributori ubicati nei comuni di Barbarano Mossano, Albettone ed Este.

I carabinieri sono riusciti ad identificarlo in maniera inequivocabile grazie all’esame dei sistemi di videosorveglianza dei distributori, individuati tramite gli addebiti sul conto corrente della parte lesa.