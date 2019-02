Carnevale a Vicenza con i prodotti della tradizione

Vicenza – “Sarà un carnevale con i fiocchi quello che abbiamo organizzato per il prossimo weekend al mercato coperto di Campagna Amica a Vicenza. Rispettare le nostre tradizioni è importante, per valorizzare il territorio con i suoi prodotti e, soprattutto, per non dimenticare la nostra storia, fatta anche di usanze e tradizioni popolari”. Con queste parole il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola ed il direttore, Roberto Palù, hanno presentato la prossima iniziativa al mercato coperto di Campagna Amica in contra’ Cordenons, a Vicenza, nella quale verrà proposta una festa di Carnevale con protagonisti crostoi e fritoe, che si aggiungono agli altri prodotti della tradizione veneta e vicentina.

“Il Carnevale prende le mosse dalla tradizione della campagna – ha spiegato Cerantola. – Segnava il passaggio tra la stagione invernale e quella primaverile, e l’inizio della semina nei campi, che doveva essere festeggiata con dovizia. I banchetti carnevaleschi sono molto ricchi di portate perché, una volta in questo periodo si usava consumare tutti i prodotti della terra, non conservabili, in vista del digiuno quaresimale”.

Secondo una recente indagine Coldiretti, un consumatore su tre prepara i dolci di carnevale in casa, mentre il 41% li acquista dal fornaio o dal pasticcere di fiducia. Solo il 2% dei consumator dichiara di acquistare prodotti commerciali già confezionati. Il mercato coperto di Campagna Amica sarà operativo sabato, dalle 8.30 alle 13.30, e domenica, dalle 9 alle 13. Sabato sarà anche possibile farsi consegnare gli acquisti a domicilio, un servizio comodo e che molti cittadini stanno da tempo sfruttando.

Ptrima di concludere, segnaliamo due importanti iniziative di Coldiretti Vicenza: la raccolta firme “Stop cibo anonimo”, con la quale si chiede all’Europa di proteggere la salute dei cittadini e prevenire le frodi alimentari, e la campagna educativa #adottaunalbero, di cui Coldiretti Vicenza è capofila, che ha riscosso molto successo ed alla quale si può dare un contributo attraverso il C/C #adottaunalbero, Iban: IT 60 R 03069 11886 100000000169.