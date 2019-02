Continuano i controlli dei carabinieri di Bassano

Bassano del Grappa – Continuano i servizi a largo raggio della Compagnia carabinieri di Bassano del Grappa, volti alla prevenzione dei reati in genere ed alla sicurezza stradale. Centinaia i veicoli e le persone controllate, sia durante i posti di blocco o controllo che a seguito delle numerose produttive segnalazioni dei cittadini sul 112. Nel contesto delle operazioni, che hanno visto coinvolte tutte le Stazioni della Compagnia, nell’ultima settimana sono stati conseguiti diversi risultati:

Per cominciare, è stato rintracciato ieri, dai militari della stazione di Marostica, il 44enne Carlo Stropparo, destinatario di un ordine di carcerazione per reati inerenti le sostanze stupefacenti. È stato associato alla detenzione domiciliare per 3 mesi e 27 giorni. Rintracciato anche, dalla stazione di Rosà, il 32enne Karalliu Besjon, destinatario di ordine di carcerazione per lesioni personali aggravate con minacce. E’ stato associato al carcere di Vicenza per un anno, 8 mesi e 26 giorni.

Denunciato poi un 25enne di Fontaniva, sorpreso da militari della Sezione radiomobile, nelle prime ore del 21 febbraio, alla guida della propria Golf con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Patente ritirata e veicolo affidato ai familiari. Denunciata anche una 22enne di Galliera Veneta, sorpresa da carabinieri, il 22 febbraio, mentre guidava con tasso di 2,13 g/l. Anche in questo caso, patente ritirata e veicolo affidato ai familiari. Una 30enne di Romano d’Ezzelino è stata infine trovata con quattro grammi di marijuana. Patente ritirata e segnalazione alla Prefettura.