Campo Marzo, fermato uno spacciatore nigeriano

Vicenza – Proseguono, a Vicenza, i controlli antidegrado della polizia locale a Campo Marzo, dove gli agenti hanno fermato uno spacciatore nigeriano proveniente da Padova. Sono stati anche segnalati alla prefettura due consumatori abituali, tra i quali una ragazza minorenne.

Nel dettaglio, ieri pomeriggio, la pattuglia antidegrado è intervenuta sul lato di Campo Marzo che dà su viale Eretenio poiché le telecamere della videosorveglianza avevano segnalato movimenti sospetti. In particolare, era stata notata la consegna di un involucro, da parte di uno straniero, a un uomo che aveva dato in cambio una banconota da 20 euro. Fermato dagli agenti, quest’ultimo è risultato essere un italiano residente fuori città.

L’uomo ha dichiarato di essere consumatore abituale di sostanza stupefacente, in particolare cocaina, sostanza effettivamente contenuta nell’involucro da 0,43 grammi, secondo quanto successivamente accertato dalla polizia scientifica della questura.

Rintracciato all’interno di Campo Marzo, il pusher è stato condotto dagli agenti al comando e identificato come un cittadino nigeriano di 25 anni, come dicevamo domiciliato a Padova. Nel corso della perquisizione gli è stata sequestrata la somma di 107 euro. Il venticinquenne è stato denunciato per spaccio, mentre il consumatore è stato segnalato alla Prefettura.

Lunedì pomeriggio invece, sul lato di Campo Marzo che guarda verso Viale Milano, agenti in borghese hanno notato una giovane parlare con uno straniero, che successivamente le ha consegnato un involucro. La ragazza, osservata anche attraverso le telecamere, è stata vista raggiungere un gruppo di coetanei in viale Roma. I giovani sono stati tutti identificati. La ragazza, una diciassettenne residente in città, ha consegnato spontaneamente agli agenti l’hashish appena acquistato, per dieci euro. E’ stata quindi segnalata alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.