Caldogno, auto si rovescia nella notte. Due feriti

Caldogno – In piene notte, verso le tre, perde il controllo dell’auto e dopo una sbandata si rovescia, con la vettura che rimane adagiata su un fianco nella carreggiata. E’ successo questa notte, a Caldogno, in via Chiodo, ed il conducente dell’auto è anche rimasto incastrato tra le lamiere, con una gamba sotto l’auto.

Per liberarlo sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno anche dovuto tagliare la capote della vettura per eseguire la manovra in sicurezza. L’uomo è rimasto ferito, e la stessa sorte è toccata anche al passeggero che viaggiava con lui. Entrambi sono stati portati in ospedale dal personale sanitario del Suem 118. Intervenuti anche i carabinieri per il rilievi dell’incidente.