Calcio, Vicenza in trasferta contro la Vis Pesaro

Vicenza – Giornata di calcio importante domani , sabato 2 febbraio, per i colori biancorossi, con il Vicenza impegnato in una trasferta delicata contro la Vis Pesaro, alle 18.30, dalla quale usciranno le prime indicazioni su quella che è stata l’attività della società nel calciomercato di gennaio. La rosa infatti si è completata, con l’arrivo di alcuni giocatori che potrebbero fare la differenza rispetto al passato, mentre dall’altro lato vi sono state alcune partenze per altro preannunciate.

Per quanto riguarda queste ultime, è stato risolto in modo consensuale il contratto con Solerio, e sono andati anche Andreoni, ceduto all’Ascoli, De Falco, andato alla Reggina, Razzitti, ceduto all’Albinoleffe, e Rover, che approda al Pordenone.

Per quanto riguarda gli arrivi, oltre a Cinelli, Guerra e Martin, già inseriti in squadra in gennaio, a partire da domani sono in rosa Pontisso e Salviato, dei quali abbiamo parlato ieri arrivati rispettivamente dall’Udinese e da Padova, e Andrea Bovo, acquisito a titolo definitivo dalla Viterbese Castrense.

Centrocampista di esperienza, classe ’86, Bovo ha al suo attivo 217 presenze in Serie B con le maglie di Salernitana, Pescara, Spezia, Padova, Bari e Venezia. Nelle ultime due stagioni ha militato nella Reggiana, scendendo in campo in 67 occasioni e siglando quattro reti. Con le maglie di Reggiana, Padova, Spezia e Salernitana ha indossato la fascia di capitano. A parte Salviato, i nuovi arrivati sono pronti ascendere in campo fin da subito.

Questa la lista dei convocati biancorossi per Vis Pesaro-LR Vicenza. L’auspicio di tutti è quello di vedere in campo una squadra biancorossa più tonica e propositiva rispetto alle ultime partite. Non sarà comunque una passeggiata, dato che l’avversario è di tutto rispetto, e lo testimonia anche la buona posizione in classifica che la Vis Pesaro occupa, a 33 punti, due in più del Vicenza.