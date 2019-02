Calcio, Vicenza in trasferta contro la Virtus Verona

Vicenza – Impegno in notturna domani per il LR Vicenza, contro la Virtus Vecomp Verona, in programma alle ore 20.30, allo stadio Gavagnin-Nocini. E’ la terza squadra veronese dunque il banca di prova dei colori biancorossi in questa delicata fase del campionato, nella quale arrivano pochi risultati e crescono i malumori dei tifosi, che certo si aspettavano di più.

L’impegno comunque c’è e ci sarà, assicura il tecnico del Lane Michele Serena, che difende i suoi ragazzi e ci fa sapere che si sono allenati bene durante la settimana. Tutti speriamo quindi in un vittoria biancorossa domani, anche se l’avversario, pur essendo fanalino di coda della classifica, deve essere rispettato e temuto come gli altri, in un campionato certamente equilibrato.

Qualche nota dolente per il Vicenza viene dall’infermeria. Domani infatti saranno assenti per infortunio Davide Bianchi, Ardit Gashi e Matteo Grandi. Dovremmo invece vedere finalmente in campo Salviati, neo acquisto molto atteso non ancora utilizzato perché reduce anche lui da un infortunio. Questa è comunque la lista dei 22 giocatori biancorossi convocati da mister Serena per la sfida di domani.