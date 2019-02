Calcio, impegno di Coppa Italia per il LR Vicenza

Vicenza – Impegno di Coppa Italia domani sera, mercoledì 27 febbraio, per il LR Vicenza, di fronte al proprio pubblico, piuttosto amareggiato per i risultati deludenti dell’ultimo periodo. L’avversario di questo match, con fischio d’inizio al Menti alle 19.30, è il Gozzano, ma un po’ tutti sono d’accordo nel dire che il vero ostacolo che i biancorossi debbono superare è soprattutto caratteriale, un’approccio mentale da ritrovare insomma.

E sulla panchina torna domani Giovanni Colella, dopo i due mesi della gestione di Michele Serena, che aveva preso il suo posto in dicembre. La squadra che Colella si trova in mano adesso è un po’ diversa rispetto a quella di due mesi fa, essendoci stato in mezzo il mercato di gennaio, e certamente il tecnico avrà bisogno di un po’ di tempo per fare i dovuti aggiustamenti. Ma il punto non cambia: il problema non è né tattico, né di qualità della squadra. E’ una questione di motivazione e di personalità.

Da non sottovalutare inoltre l’importanza della Coppa Italia, che ha un suo peso a fine stagione in chiave play off, e quindi l’importanza del match di domani e di un risultato positivo. Questa la lista dei giocatori biancorossi convocati, nella quale sono assenti gli infortunati Matteo Grandi e Marco Martin.