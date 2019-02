Calcio, il Vicenza cerca riscatto contro la Fermana

Vicenza – “Contro il Monza siamo caduti, ma domani ci viene offerta la possibilità di rialzarci, di riscattarci subito, in casa”. Così il tecnico del Vicenza Michele Serena, quest’oggi, parlando dell’impegno che vede i biancorossi di scena davanti al loro pubblico già domani, sabato 16 febbraio, alle 16.30, contro la Fermana, un’altra diretta concorrente nella corsa verso i piani alti della classifica. La sconfitta in terra di Brianza ha certamente fatto male, ma è stata assorbita, metabolizzata, e sembra esserci nella squadra voglia di farsi perdonare.

I ragazzi hanno lavorato bene in questi giorni, ha assicurato l’allenatore, che non nasconde la delusione, dei giocatori e sua, per la battuta d’arresto di martedì contro il Monza, che ha meritato i tre punti. “Difficile capire – ha osservato Serena – quanto il risultato sia dovuto a meriti dell’avversario e quanto invece derivi da un nostro demerito. Certo è che di errori ne abbiamo fatti e da essi dobbiamo imparare e migliorare”.

Per quanto riguarda la condizione della squadra, sono tre i giocatori non disponibili per infortuni: Davide Bianchi, Matteo Grandi e Simone Salviato. Questa la lista dei convocati da mister Serena per la sfida contro la Fermana. Quanto a Salviato, appena acquistato ma non ancora sceso in campo con i colori biancorossi, rimarrà a casa anche domani, ma già da lunedì dovrebbe essere a disposizione, del tutto recuperato. Il portiere Grandi invece si è infortunato nell’ultimo match contro il Monza, ma non sembra essere nulla di grave.