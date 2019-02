Calcio, a Vicenza arriva il Pordenone capolista

Vicenza – Nel giorno B del campionato di calcio di serie C, anche quest’anno, c’è una “lepre”, una squadra che core davanti a tutti, che guardale altre squadre dall’alto, con parecchi punti di distacco dalla più diretta inseguitrice. Questa “lepre” è il Pordenone, ovvero l’avversario di domani del Vicenza. I biancorossi affrontano la prima in classifica davanti al proprio pubblico, allo stadio Menti, alle 16.30, in quella che è dunque una delle più difficili ed importanti sfide del campionato.

La buona notizia è che sarà un Vicenza abbastanza completo a scendere in campo, con quasi tutti suoi giocatori disponibili, a parte Salviato. Questa lista dei convocati dal mister, Michele Serenza. Non si può dire altrettanto dei friulani, che vedono mancare tra le loro fila alcune delle loro pedine importanti, ma una squadra forte ed una società solida affrontano al meglio queste situazioni, ed i rimpiazzi sapranno certamente farsi valere.

Una partita impegnativa e delicata dunque, per la quale è atteso il pubblico delle grandi occasioni nello stadio vicentino. I biancorossi dovranno soprattutto mantenere alta la concentrazione, evitare distrazioni, soprattutto sulle palle inattive, che troppo spesso durante la stagione hanno creato problemi. Le potenzialità in fondo ci sono, e sembra passato anche il periodo nero, quella sorta poca lucidità e di mancanza di intesa che ha caratterizzato il Vicenza degli ultimi mesi.