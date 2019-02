Bolzano, un ferito nel frontale tra due auto

Bolzano Vicentino – E’ di un ferito, un ragazzo di 36 anni che è stato accompagnato in ospedale, il bilancio di un incidente stradale, un frontale, avvenuto poco dopo le 13 di oggi, a Bolzano Vicentino. Ad entrare in collisione sopra il cavalcavia di via Antonio Fogazzaro, sono state due auto, una Renault Megane ed un furgoncino Fiat Doblò.

L’automobilista rimasto ferito viaggiava a bordo della Megane e, in seguito allo scontro tra i due veicoli, è rimasto incastrato nell’abitacolo. A liberarlo ci hanno pensato i vigili del fuoco di Vicenza; una volta estratto dalla vettura, il 36enne è stato preso in cura dal personale del suem 118 e trasferito in ospedale.

L’automobilista alla guida del Fiat Doblò, una donna di 72 anni, è stata invece medicata sul posto. In via Antonio Fogazzaro sono arrivati anche gli agenti della polizia locale, ai quali è spettato il compito di eseguire i rilievi tecnici per ricostruire la dinamica di questo incidente.