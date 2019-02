Bimbo investito da un autobus a Vicenza. E’ grave

Vicenza – Brutto incidente questa mattina a Vicenza, in pieno centro, in piazza Castello, dove un bambino di poco meno di due anni è stato investito da un autobus, che lo ha gravemente ferito ad un piede. E’ successo poco dopo mezzogiorno e l’esatta dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Il bambino era con il nonno in quel momento, e quello che non è chiaro è se il piccolo sia sfuggito per un attimo al controllo del parente o se piuttosto si sia trattato di una distrazione del conducente dell’autobus.

Naturalmente è stato subito soccorso dai sanitari del Suem 118 e portato in ospedale, con la massima urgenza, e vi si trova ancora, ricoverato in terapia intensiva pediatrica. Non dovrebbe essere in pericolo di vita, ma ha delle gravi lesioni da schiacciamento ad un piede. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti, per i rilievi, i carabinieri e la polizia locale.

Sull’incidente è intervenuto dopo qualche ora anche l’assessore alla mobilita e infrastrutture del Comune di Vicenza, Claudio Cicero, che ha parlato di “una tragedia che mai vorrei dover commentare.

“Stiamo analizzando quanto è successo – ha aggiunto – in uno dei punti di maggior attraversamento pedonale del centro storico, nonché snodo primario di tutte le linee del trasporto pubblico locale. Con la polizia locale e con i tecnici di Svt, voglio comprendere bene la dinamica e valutare se sia necessario qualche intervento di messa in sicurezza in un punto dove, peraltro, non si sono mai verificati incidenti. A nome dell’amministrazione comunale esprimo piena vicinanza alla famiglia del bambino ma anche all’autista del mezzo su cui ora grava un peso enorme”.

Ed infine, corre l’obbligo di segnalare che la polizia locale di Vicenza invita chiunque abbia elementi utili alla ricostruzione della dinamica a rivolgersi al comando di contra’ Soccorso Soccorsetto (telefono: 0444545311, email: polizialocale@comune.vicenza.it).